Mallory Gabsi (Top Chef 2020) éliminé : "triste" et "choqué", ce qu'il n'a pas montré aux caméras

Qui succédera à Samuel Albert, vainqueur de Top Chef 2019 ? Réponse mercredi prochain sur M6 avec la grande finale qui verra s'affronter Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet et David Gallienne de la brigade de Hélène Darroze. Lors de son épreuve en demi-finale de Top Chef 2020, Mallory Gabsi n'a pas réussi à s'imposer et a donc été éliminé. Un choc pour de nombreux internautes... et pas que !

Mallory très triste même s'il ne l'a pas montré

Lors de l'annonce du verdict aux côtés de Michel Sarran, Mallory Gabsi que tout le monde surnomme Malou a gardé le sourire. Et pourtant, comme il l'a confié dans une interview à TV Magazine, le jeune Belge était très déçu de quitter le concours culinaire. "J'étais très triste et assez choqué. Ça m'a surpris, je m'attendais à aller plus loin. J'étais à deux doigts de la finale, comme Claude de Koh-Lanta, ce n'est pas facile à accepter." a expliqué celui qui a refusé deux fois de participer à l'émission. Mallory avoue également avoir eu un "mauvais pressentiment" avant de soulever la cloche et a finalement décidé de ne pas montrer sa déception face aux caméras. "J'ai gardé mon grand sourire. J'étais ému d'avoir pu participer à Top Chef et d'être arrivé aussi loin. (...) J'ai une belle troisième place et je pense avoir tout gagné." confie le candidat.

Si Mallory a été éliminé, c'est qu'il ne s'est pas imposé lors de son épreuve, remportée par David. Mais pense-t-il avoir fait le mauvais choix ? "Je n'aime pas penser au passé mais je me dis que je n'ai peut-être pas bien choisi le défi... A chaque fois que j'y pense, je me pose la question 'qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place ?' mais ça me fait du mal" a-t-il confié à Télé Loisirs.

Adrien ou David, qui voit-il gagnant ?

Malou sera de retour dans Top Chef la semaine prochaine pour aider David, candidat peu apprécié des internautes, lors de la finale. Mais qui voit-il remporter l'émission ? S'il avoue ne pas avoir de préférence, Mallory Gabsi a quand même expliqué au Huffington Post qu'il verrait quand même bien Adrien Cachot repartir avec la victoire. "Il a un petit restaurant où il gère tout seul la cuisine et la plonge, sa compagne est toute seule à gérer la salle. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite" a-t-il expliqué. Alors, qui sera le gagnant de Top Chef 2020 ? Réponse la semaine prochaine !