Mallory Gabsi (Top Chef 2020) : pourquoi se fait-il surnommer Malou ?

Mallory révèle d'où vient son surnom

Il fait partie des candidats encore en compétition dans Top Chef 2020 sur M6, face à Diego Alary, Adrien Cachot, David Gallienne et Martin Feragus. Mallory Gabsi, dont l'accident à l'oeil a failli stopper sa carrière de cuisinier, est toujours dans l'émission animée par Stéphane Rotenberg. Malgré sa jeunesse (23 ans), le belge a réussi à tenir bon. A l'écran, il se fait surnommer Malou. Mais ce surnom est-il le sien depuis son apparition TV ? Ou avait-il déjà ce surnom avant le tournage ? Et surtout, d'où vient ce surnom ?

Mallory Gabsi alias Malou donc, a confié à 20 minutes : "En fait, je n'aime pas trop mon prénom alors en grandissant, mes parents ont commencé à m'appeler Malou". Ce sont donc ses parents qui lui ont trouvé ce surnom, vu qu'il n'aime pas le prénom qu'ils lui ont choisi à la naissance. Celui qui fait partie de la brigade d'Hélène Darroze (face aux brigades de Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet) est donc surnommé ainsi depuis plusieurs années.

"Tous mes proches m'appellent Malou"

Le candidat de Top Chef 2020 a même avoué qu'en dehors de sa famille, ses amis aussi le surnomment tous Malou. C'est devenu son nom : "Aujourd'hui, tous mes proches m'appellent comme ça". Seule sa mère l'appelle Mallory quelques fois, et à une seule condition : quand elle est énervée. "Il n'y a que ma maman qui dit encore Mallory quand elle est fâchée contre moi !" a-t-il en effet raconté. Et alors qu'il est toujours dans la course, côté boulot aussi tout va bien pour le bruxellois. Celui qui travaillait au Sea Grill a depuis rejoint l'équipe de la légendaire Villa Lorraine.