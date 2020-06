Mallory Gabsi (Top Chef 2020) a refusé deux fois l'émission, en partie à cause de Philippe Etchebest

Mallory Gabsi (Top Chef 2020) a refusé deux fois l'émission : découvrez pourquoi

Alors que Mallory Gabsi a toutes ses chances pour remporter la finale de Top Chef 2020, saviez-vous qu'il aurait pu participer à l'émission de M6 bien avant cette saison ? Comme l'a révélé le candidat en interview, il a refusé deux fois le concours, une fois en 2018 à "cause" de Philippe Etchebest et une fois en 2019 à cause d'un drame familial.