Mallory Gabsi (Top Chef 2020) revient sur ses débuts difficiles dans l'émission : "J'en ai pleuré"

Ils sont encore quatre en lice dans Top Chef 2020 . Lors de la première partie des quarts de finale la semaine dernière, David Gallienne et Mallory Gabsi ont remporté les deux premiers pass. Martin Feragus et Adrien Cachot vont-ils les rattraper, voire les dépasser, dans la suite du concours de cuisine présenté par Stéphane Rotenberg ? Une chose est sûre : Mallory dit Malou (découvrez l'origine de son surnom) est l'un des chouchous des internautes.

Mallory a mal vécu le début du concours

La semaine dernière dans Top Chef 2020, Mallory a remporté son premier pass pour les quarts de finale grâce à une épreuve de Yannick Alléno, qui l'a recontacté après la fin du tournage. Toujours en lice, Malou a pourtant vécu des moments compliqués lors des débuts de l'émission. Interrogé par le site belge Moustique, le candidat explique avoir eu du mal à gérer la pression. "Au début j'en ai même pleuré. Ça met une telle pression, les émotions sont difficiles à contrôler" a-t-il confié.

Pour Mallory, la toute première épreuve du concours a été la plus compliquée même s'il connaissait le thème à l'avance. Ce serait d'ailleurs l'une des seules choses qu'il changerait s'il pouvait tout recommencer. Lors du premier prime, le candidat avait raté son flan aux cèpes. "Si je pouvais le refaire pour me rattraper, ce serait cool. Le pire, c'est que c'est la seule épreuve dans Top Chef dont on connaît le sujet à l'avance." se souvient-il.

Il donne son avis sur les émissions divisées

Cette 11ème édition de Top Chef a été rallongée à cause du confinement : les primes ne comptent plus forcément trois épreuves mais deux, afin de permettre à l'émission de durer plus longtemps puisque le résultat final n'a pas été tourné. Certains internautes ont dénoncé ces émissions divisées mais qu'en pense l'ex-candidat de la brigade de Hélène Darroze ? "C'est un bien pour un mal. En tant que spectateur, je partage et comprends la frustration de voir des épisodes coupés en deux ou en trois. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé la semaine d'avant, ce n'est pas très cool..." a-t-il déclaré à Moustique, ajoutant que c'est aussi un plaisir de retrouver le concours en ces temps difficiles. "On a besoin de cette émission pour le moment. Ça fait durer le plaisir aussi. Finalement ça me semble une bonne décision" ajoute le jeune chef.