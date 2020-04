Top Chef 2020 : Paul Pairet absent pour la finale ? Le juré s'explique

Ce soir dans Top Chef 2020, Mallory Gabsi, David Gallienne, Adrien Cachot, Mory Sacko, Martin Feragus et Diego Alary vont disputer une épreuve culte du concours : la Guerre des restos ! D'ici quelques semaines, ils ne seront plus que deux à pouvoir prétendre au titre de Top Chef 2020 et ainsi succéder à Samuel Albert, gagnant de la saison 10. Le tournage de la finale a déjà eu lieu et celle-ci a même été reportée car l'un des finalistes était malade. Mais la cérémonie des couteaux n'a pas été mise en boîte.

Paul Pairet ne reviendra pas en France pour la cérémonie des couteaux

Elle devra malheureusement se faire sans l'un des jurés : Paul Pairet. Celui qui est arrivé pour remplacer Jean-François Piège a expliqué au Huffington Post qu'il ne pourra certainement pas revenir en France à cause du Coronavirus. Ses restaurants étant basés à Shanghaï, en Chine, le juré de la brigade violette ne pourra pas faire un aller-retour pour des raisons sanitaires. S'il confie que tout n'est pas encore au point en ce qui concerne l'organisation, il assure cependant déjà qu'il ne pourra pas y participer. Alors comment M6 va-t-elle s'assurer que Paul Pairet soit malgré tout présent ? "Je pense qu'on fera probablement une visio" a-t-il expliqué. Pas question donc qu'il manque ce moment clé, même si on ne sait pas encore si l'un de ses candidats sera finaliste. Il ajoute aussi que l'enregistrement ne devrait pas avoir lieu avant la fin du mois de mai.

Il enregistre les voix-off... dans son restaurant !

Toujours au Huffington Post, Paul Pairet explique qu'il n'a pas enregistré ses passages de voix-off à Paris mais le fait depuis Shanghaï. Lors de sa dernière venue en France pour la conférence de presse de Top Chef en janvier, il était reparti avec un micro professionnel et il enregistre sa voix dans un vestiaire de son restaurant, Ultraviolet. "Je me suis donc installé dans une petite pièce d'Ultraviolet qui est une sorte de semi-vestiaire, pour faire mes enregistrements. Pio, qui est la personne en charge des scénarios du restaurant, m'aide. On fait ça avec l'ordinateur, on réécrit un peu les textes, je fais plusieurs essais" a-t-il confié. Comme quoi tout est possible !