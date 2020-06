David Gallienne (Top Chef 2020) énerve les internautes : "On n'a pas envie de te voir en finale"

C'est le 17 juin que la finale de Top Chef 2020, avec une toute nouvelle règle, sera diffusée sur M6 ! Pour le moment, Adrien Cachot, Mallory Gabsi, qui a refusé deux fois de participer à l'émission, et David Gallienne sont toujours en compétition, mais celui qu'on surnomme Malou n'a pas intérêt à perdre son épreuve la semaine prochaine. Sinon ? Il est définitivement éliminé du concours puisque David et Adrien ont remporté leur épreuve. Autant vous dire que les internautes ne seront pas vraiment sereins.

La plupart des Twittos aimeraient beaucoup voir Mallory et Adrien en finale de Top Chef 2020 ! David Gallienne, lui, est un peu mis sur le banc de touche : il ne fait pas vraiment l'unanimité sur Twitter, mais pourquoi ? Des personnes le trouvent antipathique tandis que d'autres le comparent à Alexandra de Koh Lanta 2020 et l'accusent d'avoir un peu trop pris le melon : "David: son fruit de prédilection.....le melon", "-j'ai envie de cette place en finale ..... Mais nous NON, on a pas envie de te voir en finale", "David c'est le mec qui avait toutes les copies doubles le jour du contrôle au collège et qui faisait pas tourner parce que 't'avais qu'à prévoir'", "Plus ça va plus j'ai l'impression qu'ils se ressemblent avec leur côté antipathique", peut-on lire sur Twitter.