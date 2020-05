Alexandra (Koh Lanta 2020) éliminée et évacuée par le médecin : "Mon corps a dit stop"

Alexandra forcée d'abandonner Koh Lanta 2020

Dans l'épisode de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) diffusé ce vendredi 29 mai 2020 sur TF1, ce sont Claude, Inès et Naoil qui ont été qualifiés pour les poteaux. Lors de l'épreuve d'orientation, le trio a en effet trouvé des poignards, contrairement à Moussa et à Alexandra. Cette dernière n'a même pas pu finir l'épreuve et a dû être conduite à l'infirmerie. Une défaite mais aussi un abandon médical donc.

Interrogée par 20 minutes, l'aventurière qui a donc été éliminée comme Moussa est revenue sur cette épreuve d'orientation, rappelant que Claude était en colère de les voir (Moussa et Alexandra) près de sa zone. "Quand Claude s'énerve, il s'énerve, et moi aussi ça m'a énervé, parce qu'en plus il faisait chaud" a-t-elle expliqué, "Dans cette épreuve, il faut maîtriser ses nerfs. Il faisait une chaleur terrible, et ça a duré très longtemps, donc au moindre truc, ça part".

"Ce jour-là, il faisait très très chaud, et après toute la privation et le manque de sommeil des derniers jours, mon corps a dit stop" a raconté Alexandra, qui avait répondu aux critiques des haters sur les réseaux. "J'avais très très mal à la tête, je commençais à tituber, alors j'ai appelé un médecin pour avoir un médicament" a-t-elle ajouté, "Depuis un bout de temps, je ne devais plus être concentrée sur ce que je cherchais. Je me suis dit : 'Si j'appelle le médecin, il va peut-être me faire partir'. Je voulais juste un cachet".

Le médecin "m'a dit que c'était impossible de continuer"

Mais ce n'est pas un simple médicament qui pouvait soigner Alexandra. La candidate sortante de Koh Lanta 2020 a été évacuée, ne pouvant pas terminer l'épreuve d'orientation. "Quand il (le médecin, ndlr) a vu mon état, il m'a dit que c'était impossible de continuer" s'est-elle même rappelée. "Il a pris ma tension. J'ai fait une crise de bradycardie", a-t-elle détaillé, "Il a jugé nécessaire de me faire évacuer".

Alexandra a donc dû quitter le tournage de l'émission animée par Denis Brogniart. Elle a indiqué : "Je suis allée à la clinique. On n'a pas pu mettre l'épreuve sur pause, c'était trop tard. C'est dur à accepter à ce stade du jeu mais la santé, c'est le plus important".