Alexandra (Koh Lanta 2020) critiquée : sa réponse aux haters

Suite à l'élimination d'Ahmad début avril, les téléspectateurs de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, L'île des héros) n'ont pas perdu de temps pour trouver une nouvelle cible : Alexandra. De nombreuses personnes la trouvent "insupportable", "mauvaise joueuse", "égoïste", "complotiste", ou encore "pas fair play". En cause ? Sa réaction lorsque Sam a cassé sa flèche, mais aussi son comportement lors de l'épreuve des courriers. Au lieu de sacrifier sa lettre, comme Claude l'a fait, elle a préféré retirer celle de ses coéquipiers dont Inès et Teheiura.

Alexandra répond aux haters

Un comportement qu'elle a justifié sur Instagram : "Suite à l'article paru dans Public cette semaine je tiens à aborder ce sujet une dernière fois quant à mon choix. Celui-ci était vital pour moi. Je suis une maman qui n'avait pas vu ses 3 enfants depuis 30 jours et quand l'opportunité s'est présentée j'ai effectivement choisi de prendre mon courrier car c'était une question de survie pour continuer à aller le plus loin possible dans l'aventure. Non ce n'est pas égoïste, c'est mon coeur de maman qui a parlé. Nous étions tous en mode survie et mon choix a été vite compris et personne ne m'en a tenu rigueur". Et son comportement envers Eric, son binôme, lors du dernier épisode, n'a pas calmé le jeu...