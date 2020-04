Inès (Koh Lanta 2020) en colère contre Alexandra ? Elle s'explique suite à l'épisode

En seulement un épisode de Koh Lanta 2020 , Alexandra est devenue la nouvelle Ahmad et a été qualifiée de "mauvaise joueuse, égoïste, complotiste, pas fair play". Après sa réaction lorsque Sam lui a cassé sa flèche dans le dernier épisode, c'est son comportement lors de l'épreuve des lettres qui lui a valu de nombreuses critiques. Alors qu'elle a choisi de ne pas sacrifier sa lettre, contrairement à Claude, mais de ne pas garder celle d'Inès, elle s'est attirée les foudres des internautes, mais aussi d'Inès.

Inès en colère contre Alexandra ?

En colère, celle qui est infirmière déclarait face caméra : "Pour venir à Koh-Lanta, il faut donc être marié et avoir des enfants !". En veut-elle à Alexandra ? Inès s'est exprimée en story Instagram suite à l'épisode. "Pour ceux qui me demandent par rapport aux courriers, c'est normal, je l'avais mauvaise. Je ne m'y attendais pas parce-que j'avais dit que s'il y avait de la nourriture, je préférais prendre la nourriture mais que si, par contre, il n'y avait pas de nourriture, je voulais mon courrier", rappelle-t-elle en story Instagram.

L'infirmière s'explique sur Instagram suite à l'épisode

Si celle en a voulu à Alexandra sur le moment, elle comprend aujourd'hui sa décision : "Je ne pouvais pas être objective sur le moment, je lui en ai voulu mais c'est une maman, je sais que ses enfants lui manquaient beaucoup, donc tant pis, au moins son courrier lui a fait du bien et le choix était vraiment dur". Alors qu'Alexandra s'est attirée les critiques des internautes, Inès rappelle qu'il s'agit d'un jeu avant tout : "Après Alexandra n'était pas dans une position facile, mais c'est un jeu, donc, jouons !".