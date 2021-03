Matthias Marc (Top Chef 2021) accusé de sexisme : Paul Pairet le défend

Plus les semaines passent dans Top Chef 2021 et plus les candidats appréciés des téléspectateurs se font éliminer. Après Jarvis Scott, Mathieu Vande Velde et Pierre Chomet, c'est Bruno Aubin qui a quitté l'émission animée par Stéphane Rotenberg la semaine dernière. Parmi les candidats encore en lice, on retrouve Matthias Marc... qui est loin de faire l'unanimité. Propriétaire du restaurant Substance à Paris et acclamé par les critiques culinaires, il a aussi - et surtout - énervé les internautes. Pourquoi ? Car il n'a, à plusieurs reprises, pas écouté Charline, la gagnante d'Objectif Top Chef, ce qui leur a valu des défaites dans les épreuves. Pour certains, le candidat serait carrément sexiste.

"C'est plutôt un excès de confiance"

Après Mathieu Vande Velde qui avait défendu son ancien camarade de brigade, c'est Paul Pairet qui s'est exprimé au sujet de Matthias Marc dans un entretien donné à TéléStar. Le juré de la brigade violette a défendu le candidat, jugeant qu'il n'était pas sexiste mais maladroit. "Je pense que c'était plutôt un excès de confiance que du sexisme. Matthias est un mec extraordinaire et la façon dont on a pu le percevoir à ce moment là ne reflète pas qui il est (...) Ce n'est pas non plus dans la nature de l'émission et du monde de la cuisine d'être machistes" a tenu à préciser le chef.

De son côté, Matthias ne s'est pas encore exprimé sur ces accusations. Mais Charline a confié à Télé Loisirs que l'ambiance n'était pas négative entre les candidats de la brigade bleue. "Ça se passe très bien. Après, c'est toujours un peu compliqué de faire sa place au début. Certes, je n'ai pas la même expérience qu'eux mais je dois leur prouver que je tiens quand même la route. Au début, j'avais du mal à me faire comprendre. Sinon ce sont deux personnes très gentilles et des super personnes !" avait-elle expliqué au sujet de Mathieu et Matthias.