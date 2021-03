Matthias Marc (Top Chef 2021) trop "prétentieux" ? Mathieu Vande Velde le défend face aux critiques

Mathieu Vande Velde défend Matthias

Arnaud Baptiste, Matthias Marc et Baptiste Trudel ne font pas partie de la liste des candidats préférés de Top Chef 2021 des internautes. Matthias en a d'ailleurs énervé certains lors du dernier épisode : ils l'ont notamment trouvé "prétentieux", "hautain" et "insupportable" avec sa coéquipière dans la brigade de Philippe Etchebest, Charline, qui est aussi la gagnante d'Objectif Top Chef.

Des critiques avec lesquelles Mathieu Vande Velde n'est pas vraiment d'accord : "Moi, je le qualifie comme quelqu'un de déterminé, de perfectionniste. J'ai énormément d'admiration pour lui. Il est chef d'un super restaurant à 28 ans, il est créatif", a-t-il confié à Purepeople avant d'ajouter : "Les gens pensent que lorsqu'on s'exprime c'est négatif."

"Les gens sur les réseaux sociaux devraient se calmer"

Le candidat, éliminé de Top Chef 2021, défend son ami Matthias en expliquant : "C'est juste que l'on n'a pas encore l'expérience et le recul, les mots nous manquent pour donner des infos sans passer pour un tyran. Les gens sur les réseaux sociaux devraient se calmer. Il ne mérite pas du tout ce qui se passe."

"On a tous des messages positifs et négatifs, c'est ça la médiatisation, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je pense qu'il arrive à prendre le recul nécessaire et on se soutient les uns les autres entre candidats. Je pense qu'avec la crise, les gens ont un peu plus le temps de prendre leur téléphone et envoyer des messages pour dire à quelqu'un qu'ils ne l'aiment pas.", conclut Mathieu Vande Velde.