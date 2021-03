Charline Stengel (Top Chef 2021) éliminée, elle défend Matthias : "Il faut redescendre un peu !"

Ce mercredi 24 mars 2021, pendant que l'Equipe de France de football faisait un match (très) nul face à l'Ukraine sur TF1, Charline Stengel a malheureusement quitté l'aventure de Top Chef 2021 sur M6. Celle qui avait gagné sa place dans l'émission grâce au programme Objectif Top Chef présenté par Philippe Etchebest n'a en effet pas réussi à convaincre le jury au terme des trois épreuves relevées de la semaine et ce, malgré un deuxième passage lors de la "dernière chance".

Charline attristée de ne plus voir Philippe Etchebest

Une élimination logiquement difficile à vivre sur l'instant, mais pas pour la raison que l'on imagine. Interrogée par Télé-Loisirs au sujet de sa relation avec Philippe Etchebest, Charline a notamment reconnu, "Ça a été mon mentor pendant tout Objectif Top Chef puis pendant Top Chef, donc oui, ça m'a fait un pincement au coeur de partir... Le chef Etchebest m'a beaucoup aidée, il a toujours été là pour moi, et c'est un chef que j'admire."

Aussi, quand il a fallu quitter l'émission, la jeune cheffe a principalement souffert de leur éloignement, "Partir, ça fait mal au coeur. J'étais presque plus triste de quitter le Chef Etchebest que Top Chef !" Une jolie fidélité envers celui qui l'a aidée à plonger dans le grand bain, qui lui fait d'ailleurs espérer de futures retrouvailles. Après avoir confié sa volonté de voyager au Japon "pour apprendre de nouvelles cultures", elle a ensuite teasé "Et pourquoi pas un jour bosser pour Philippe Etchebest ?"

Elle défend Matthias Marc

Par ailleurs, Charline s'est également confiée sur sa relation avec Matthias Marc avec qui elle formait un binôme parfois sous tension. Et l'apprentie l'a révélé, malgré les malentendus des débuts, elle n'est "pas rancunière" et assure aujourd'hui avoir "passé de bons moments et de belles épreuves avec lui".

De fait, face aux critiques des téléspectateurs sur les réseaux sociaux adressées à Matthias qu'ils ont accusé d'être sexiste, Charline a tenu à défendre son ancien partenaire. Si elle n'a pas caché avoir parfois souffert vis-à-vis de son comportement, "Au début ce n'était pas facile pour moi et je ne l'ai pas très bien vécu", elle l'a néanmoins rappelé, il n'est pas utile d'extrapoler ces différentes situations, "Si j'ai compris la réaction des téléspectateurs, au bout d'un moment il faut se détendre : il y a eu des mots utilisés qui étaient un peu forts. Il faut redescendre un petit peu !"

Au final, tout ce qu'elle retient de cette aventure passée à ses côtés, ce n'est que le positif, "On a passé de belles épreuves, on a discuté ensemble quand ça n'allait pas et pour moi, après ça, c'était oublié".