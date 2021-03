Chloé Charles (Top Chef 2021) a refusé plusieurs fois de participer à l'émission

Qui va quitter Top Chef 2021 cette semaine ? Après l'élimination de Pauline Séné, les brigades ont un peu été modifiées : Sarah Mainguy qui faisait partie de la brigade de Hélène Darroze a rejoint celle de Paul Pairet, au côté de Baptiste Trudel. Chez les rouges, on ne retrouve plus que Mohamed Cheikh et Chloé Charles. La semaine dernière, la candidate qui est en couple et maman a remporté une épreuve, ce qui prouve qu'elle a bien sa place dans le concours. Et comme Thomas Chisholm, elle a failli ne pas participer mais pas pour la même raison.

Chloé Charles a dit non plusieurs fois à Top Chef

Interrogée par Le Parisien, Chloé Charles dévoile qu'elle n'a pas toujours été très chaude à l'idée de participer à Top Chef. Et pour cause : la candidate a refusé plusieurs fois de prendre part au concours culinaire. "Ça faisait plusieurs années qu'on me proposait de le faire et que je répondais par la négative." a-t-elle expliqué. La production avait donc repéré son profil. Mais au départ, Chloé n'avait pas forcément envie de se mettre en avant.

Alors qu'est-ce-qui l'a convaincue ? Deux choses : la crise liée à la Covid-19 et Adrien Cachot, finaliste de la saison 11 face à David Gallienne. "Je l'ai croisé au lancement du resto de Mory Sacko au Palais de Tokyo. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi je ne tentais pas Top Chef" s'est souvenue Chloé Charles. Suite à sa sélection, Adrien lui a donné un autre conseil : "Il m'a dit de m'entraîner et de rester moi-même". Chose qu'elle semble avoir faite puisqu'elle confie se reconnaître à l'écran. "Mon métier, c'est cuisinière, pas actrice" rappelle quand même la candidate.