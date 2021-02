Chloé Charles (Top Chef 2021) est en couple et maman avec sa femme Gaelle

Dès le premier épisode de Top Chef 2021, certains candidats se sont déjà démarqués, comme Chloé Charles, Bruno Aubin et Mathieu Vande Velde, les préférés des internautes, pour le moment, contrairement à Mathias Marc, Baptiste Trudel et Arnaud Baptiste. Chloé Charles a obtenu un petit bonus supplémentaire : les faveurs de la cheffe Hélène Darroze. Cette candidate s'annonce déjà comme redoutable dans l'émission de M6. Vous aussi vous la kiffez ? Vous avez envie d'en savoir plus sur elle ? Vous êtes au bon endroit !

Chloé Charles mariée à Gaelle et maman

Chloé Charles est tout aussi épanouie dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. Pour preuve, elle est en couple avec sa chérie, Gaelle Bardout, depuis cinq ans environ : les deux femmes se sont même mariées le 2 mai 2019 à Paris. Un beau moment qu'elles n'ont pas manqué de partager sur Instagram : "Et puis, un jour, ce jour qui paraissait si lointain arrive, et @gaellebardout est devenue mon Épouse que j'aime tant ❤️ 2 Mai 2019 ❤️ et maintenant, que la fête commence, et pour la vie !", a posté la candidate de Top Chef 2021 à l'époque.