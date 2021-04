Baptiste Trudel (Top Chef 2021) éliminé : des tensions avec Sarah Mainguy ? Il rétablit la vérité

Ils ne sont plus que six dans Top Chef 2021 ! Après le départ de Thomas Chisholm la semaine dernière, c'est donc Baptiste Trudel qui a été éliminé du concours culinaire animé par Stéphane Rotenberg. Le candidat avait pourtant été sélectionné lors de la première épreuve sur les sauces d'Arnaud Donckele mais la boîte noire lui a été fatale. Aux côtés de Matthias Marc qui a répondu aux accusations de sexisme, Arnaud Baptiste, Michel Sarran et Paul Pairet, il a perdu l'épreuve et a été envoyé directement en dernière chance. Suite à son départ, Baptiste est revenu sur son aventure... et sur une séquence qui a pas mal marqué les téléspectateurs.

Des tensions entre Baptiste et Sarah ?

Lors du prime de Top Chef 2021 diffusé le 1er avril, le ton était un peu monté entre Sarah Mainguy et Baptiste Trudel. A l'occasion de l'épreuve où ils devaient revisiter des recettes version street food, la chef nantaise n'avait pas hésité à remettre son coéquipier en place en lui disant qu'il était "chiant". Un passage à revoir dans notre diaporama qui n'avait pas beaucoup amusé les internautes, certains ayant trouvé Sarah un peu irrespectueuse.

Mais rassurez-vous, il n'y aucune tension entre les deux candidats de la brigade de Paul Pairet ! Interrogé par Télé Loisirs au sujet de cette séquence, Baptiste Trudel a confié qu'il était aussi proche de Sarah que de Pauline Sène avec qui les internautes ont pensé qu'il était en couple. "Même si j'adore Pauline, je suis plus proche de Sarah que d'elle" a assuré le candidat. Au sujet de la séquence, il explique : "En fait, les bons amis se disent les choses. Et quand un bon pote te fait chier, tu lui dis. C'est exactement ce qu'elle a fait...".

Concernant Pauline, Baptiste est aussi revenu sur les rumeurs de couple et sur la réaction de sa compagne. "Ce qui l'a énervée, c'est que ses amis à elle lui en parlent. Ça revenait assez souvent qu'on lui dise 'alors, ton mec, il a eu une histoire avec Pauline ?' Là forcément c'est un peu vexant." a-t-il confié.