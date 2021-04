Matthias Marc (Top Chef 2021) hautain avec Charline Stengel ? Il répond et accuse le montage

La semaine dernière dans Top Chef 2021, les brigades ont été bouleversées après les retours de Bruno Aubin et de Pierre Chomet dans la compétition. Les deux candidats éliminés trop tôt vont pouvoir tenter de nouveau leur chance. Mais s'il y en a un que les téléspectateurs voudraient bien voir un peu moins, c'est Matthias Marc. Le chef qui a déjà séduit la critique a droit à son lot de critiques chaque semaine. Mathieu Vande Velde mais aussi Paul Pairet avaient défendu le candidat, accusé d'avoir été prétentieux mais aussi hautin et sexiste. Même Charline Stengel avait tenu à calmer les internautes après son élimination.

"Ça a été mal interprété"

Interrogé par le Huffington Post, Matthias Marc a enfin réagi aux accusations des internautes. Le candidat de la brigade de Philippe Etchebest a expliqué que c'est le chef qui lui avait demandé de prendre le lead et qu'il n'a jamais été méchant avec Charline Stengel. "Je sais qu'à aucun moment je n'ai été déplacé, à aucun moment je n'ai été vraiment très désagréable. Je pense juste avoir essayé de tout faire pour que ça se passe bien. Par moment, je n'ai peut être pas été hyper sympathique et encore..." a-t-il déclaré.

Selon Matthias, c'est le montage de l'émission qui donnerait cette vision de lui. "Je pense que ça a été mal interprété. Je pense que c'est le montage qui a rendu la chose comme ça. Je n'en veux à personne, c'est le jeu. (...) On ne voit pas les moments où j'ai donné de ma personne pour que ça se passe bien. (...) C'est le jeu de l'émission de nous mettre un peu l'un contre l'autre alors qu'au final on ne voit pas tous les moments où j'étais là à l'aider, ou je prenais ses conseils... On était une vraie équipe." assure-t-il.

Matthias ne s'occupe pas des critiques

En tout cas, Matthias Marc ne semble pas être vraiment touché par les commentaires des internautes. "Je prends pas mal de hauteur. Twitter ça ne m'intéresse pas." a-t-il assuré. Et d'ajouter : "L'image que ça renvoie, pour moi ce n'est pas le plus important. Le plus important était d'aller le plus loin possible." Matthias arrivera-t-il en finale du concours et va-t-il succéder à David Gallienne, grand gagnant de la saison 11 ? Réponse bientôt.