Pauline (Top Chef 2021) et Baptiste en couple ? Elle réagit face aux doutes des internautes

Top Chef 2021 : Pauline en couple avec Baptiste ?

Dans l'épisode de Top Chef 2021 diffusé ce mercredi 17 mars 2021 sur M6, c'est Pauline Séné qui a été éliminée. Dans l'émission animée par Stéphane Rotenberg, la candidate de la brigade de Paul Pairet était très proche de Baptiste Trudel. Au point que de nombreux internautes pensent qu'ils se sont mis en couple. Pauline et Baptiste sont-ils ensemble ? Elle a répondu très clairement à Purepeople : "Alors non, nous ne sommes pas en couple !".

Pauline n'est donc pas engagée dans une relation avec Baptiste, qui fait partie des candidats relous de Top Chef 2021 selon plusieurs internautes. "Ça nous fait beaucoup rire de lire tout ça" a-t-elle même avoué, "Vraiment ça nous fait plus marrer qu'autre chose !". Celle qui a quitté le programme culinaire avec les chefs Paul Pairet, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran a précisé qu'ils sont juste amis : "On s'entend très bien, c'est vraiment un ami, un très bon ami même. Mais ça s'arrête là". "En plus il est en couple de son côté" a-t-elle révélé, Baptiste n'est donc pas un coeur à prendre.

Paul Pairet sur leur supposée relation : "Je ne suis au courant de rien, je n'ai rien vu, rien entendu"

Paul Pairet, qui était absent physiquement de la finale de Top Chef 2020 à cause de la pandémie de coronavirus avait lui aussi réagi à la rumeur de couple entre Pauline et Baptiste. A propos de leur supposée relation amoureuse, qi n'est en fait qu'amicale, le chef avait déclaré à Purepeople : "Je n'ai absolument rien à dire là-dessus, il faudrait leur demander à eux". "En tout cas, on s'aimait bien tous les trois. Concernant leur supposée relation, je ne suis au courant de rien, je n'ai rien vu, rien entendu" avait précisé le juré de Top Chef 2021, "Ce ne sont que des rumeurs, je pense".