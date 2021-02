Top Chef 2021 : Philippe Etchebest, Hélène Darroze... Les salaires des chefs dévoilés ?

Combien gagnent les chefs de Top Chef 2021 ?

La saison 12 de Top Chef est actuellement diffusée sur M6, et les twittos ont déjà leurs candidats préférés et ceux qu'ils trouvent relous. Mais beaucoup d'internautes se posent aussi des questions sur les chefs de Top Chef 2021. Ils se demandent notamment combien ils sont payés. Alors, quelle somme d'argent touchent les jurés de l'émission présentée par Stéphane Rotenberg ? Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet ont-ils le même salaire ? Le magazine Public a dévoilé les supposés salaires des chefs, et clairement, Philippe Etchebest serait le mieux payé de tous.

D'après le tabloïd, Philippe Etchebest gagnerait 85 000 euros pour chaque saison de Top Chef. En même temps, il est présent dans le programme depuis 2014 et aussi star d'Objectif Top Chef et Cauchemar en cuisine. Hélène Darroze serait deuxième avec 60 000 euros, suivie par Michel Sarran qui toucherait 50 000 euros. Quant au dernier arrivé, Paul Pairet, il recevrait 35 000 euros. Des grosses sommes quand on sait que Top Chef 2021 est composée de 16 épisodes et qu'il a fallu seulement 12 jours de tournage.

M6 a démenti les salaires

La chaîne M6 a cependant démenti les salaires dévoilés. Elle s'est dit "en désaccord avec les chiffres donnés par Public", "sans toutefois donner de montants", que ce soit pour Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran ou Paul Pairet. Et alors que le média avait également précisé que les chefs invités gagneraient entre 3 000 et 5 000 euros pour participer à Top Chef 2021, M6 a aussi assuré que "les chefs invités ne seraient pas rémunérés".