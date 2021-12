Top Chef 2022 : Pascal Barandoni, gagnant d'Objectif Top Chef, est le premier candidat

Chaque année depuis 2014, Philippe Etchebest envoie un protégé dans Top Chef avec l'émission Objectif Top Chef. Depuis sa création, seul un gagnant a également remporté le prestigieux concours de cuisine de M6 : Xavier Koenig, vu dans la saison 1, avait aussi brillé face à des pros. Après Charline Stengel en 2021, voici celui qui va défendre les couleurs de l'équipe bleue dans Top Chef 2022.

Pascal Barandoni, un talent déjà récompensé

C'est ce vendredi 3 décembre 2021 que M6 a dévoilé le nom du gagnant d'Objectif Top Chef, premier candidat de Top Chef 2022. And the winner is... Pascal Barandoni ! Le candidat a su s'imposer dans L'Académie Top Chef après 11 semaines de compétition. "Pascal m'a étonné par sa maturité en cuisine, sa détermination et sa technique. Je suis très fier de l'avoir dans ma brigade et je crois en lui" a déclaré Philippe Etchebest dans un communiqué de presse.

Une surprise ? Oui et non. Car à seulement 20 ans, Pascal Barandoni n'en est pas à son premier concours : le jeune homme a remporté le prestigieux prix du meilleur apprenti de France en 2020. Originaire de Toulon où il a étudié au lycée Anne-Sophie Pic, Pascal a obtenu un Bac Pro cuisine et un BTS management en hôtellerie restauration.

"Je m'étais inscrit pour rigoler"

Et dire qu'à l'origine, Pascal s'était inscrit au concours sans grand sérieux. "À la base je m'étais vraiment inscrit pour rigoler et au fil des épreuves je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité d'aller très loin et je me suis donné à fond pour remporter ce concours" a-t-il confié au Huffington Post.

Pascal Barandoni est donc officiellement le premier candidat de Top Chef 2022 dont le tournage a débuté cet automne. Cette saison 13 sera marquée par une nouveauté : Michel Sarran a été viré du jury et sera remplacé par Glenn Viel. Rendez-vous dans quelques mois pour voir ça !