Top Chef 2021 : cuvette de WC, cendrier, chandelier... Les pires et les meilleurs trompe-l'oeil

Ce mercredi 24 février 2021 sur M6, Top Chef 2021 a encore fait beaucoup parler sur les réseaux. Dans l'émission présentée par Stéphane Rotenberg, les candidats ont dû une nouvelle fois tout donner. Et après une première épreuve avec de la patate pour les brigades de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet, c'est une épreuve créative particulièrement difficile qui a été donnée aux candidats de Top Chef 2021 qui ne s'étaient pas qualifiés. Le chef espagnol Andoni Aduriz a en effet demandé aux brigades de Philippe Etchebest et Michel Sarran de réaliser une assiette en trompe-l'oeil, qui n'est pas comestible à première vue.

Les pires trompe-l'oeil

Celui qui a été disqualifié direct quand le chef Andoni Aduriz a vu son assiette en trompe-l'oeil, c'est Arnaud. Son trompe-l'oeil ? Une cuvette de WC. "C'était trop évident et trop osé" a commenté le juré invité de Top Chef 2021. Pourtant, le candidat avait pensé à tout avec un rouleau de papier toilette et même des excréments. Sa recette ? Une mousse au chocolat Espelette et nougatine de cacahuètes avec des feuilles de lait.