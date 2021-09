Top Chef 2022 : Glenn Viel devient juré et réagit, "Il y aura des gens qui ne vont pas apprécier"

Glenn Viel dans Top Chef 2021

Il va y avoir du changement dans Top Chef 2022 dont la date de diffusion n'est pas encore fixée sur M6. On le sait, il y aura un nouveau jury : exit Michel Sarran, c'est Glenn Viel qui le remplace aux côtés de Hélène Darroze, Paul Pairet et Philippe Etchebest. Un départ qui n'est pas du goût de tout le monde. En interview, le nouveau juré de Top Chef a réagi et prévoit déjà des critiques.