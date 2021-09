Top Chef 2022 : Michel Sarran juge son départ "un peu violent", M6 se justifie sur ce choix

A l'instar du jury de Danse avec les stars (TF1) qui accueillera de nouveaux visages, celui de Top Chef (M6) va également évoluer lors de l'édition 2022. La nouvelle a été annoncée la semaine dernière, Michel Sarran - présent dans l'émission depuis six saisons, sera remplacé par Glenn Viel, chef breton aux trois étoiles Michelin, déjà bien connu des téléspectateurs.

Michel Sarran déçu par les conditions de son départ

Un changement inattendu pour les fans du programme, mais également... pour Michel Sarran. A l'occasion d'une interview accordée au Parisien, le chef a en effet rappelé que ce départ n'était pas son choix, "Quand je l'ai appris, ça m'a fait un pincement au coeur. Ça a été un peu violent. Je ne m'y attendais pas du tout."

Il l'a ensuite confié, ce qui lui fait le plus mal aujourd'hui, c'est qu'il est "le seul du jury qu'on change" et qu'on ne lui a rien expliqué à ce sujet, "Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui a motivé leur décision ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Je n'ai pas eu de réponse."

Aussi, même s'il se doutait que l'aventure Top Chef ne durerait pas éternellement, "on sait que toute histoire a une fin", Michel Sarran n'a pas caché sa tristesse devant la fin de cette aventure, "Top Chef, c'est sept ans de ma vie. (...) ça fait un petit peu mal quand ça arrive. (...) Top chef faisait partie de ma vie. Ça va faire un vide abyssal."

Un retour à la télévision déjà prévu ?

Cependant, on vous rassure, malgré la douleur liée à son éviction, le chef garde le sourire, "Je ne vis pas ça non plus comme un échec et ne suis pas en dépression. J'ai passé sept années extraordinaires". Il l'a d'ailleurs précisé au journal, entre "les milliers de soutiens" reçus ces derniers jours, son travail dans son restaurant, et ses projets en famille, "Avec mes filles, Emma et Camille, on a lancé le concept Croq'Michel, autour du croque-monsieur. Avec deux ouvertures à Toulouse et une autre à Paris, où l'on a aussi un laboratoire de dark kitchen (NDLR : uniquement destiné à la livraison)", Michel Sarran se sait chanceux et reste très occupé.

A ce sujet, il l'a également assuré, il ne s'interdit pas un retour à la télévision dans le futur. "La télé a un côté addictif" a-t-il confessé, lui qui croulerait déjà sous les propositions de... M6, "On m'a proposé des projets d'émissions autour de la cuisine auxquels j'ai dit non. Ça ne m'a pas séduit. Je n'ai pas envie de faire de la télé pour faire de la télé. Ce n'est pas dans mon ADN. Après, j'ai des envies de mon côté, des choses à leur proposer."

La réponse d'M6

Pour l'anecdote, Thomas Valentin (vice-président du directoire chargé des programmes et des contenus du Groupe M6) a profité de son passage chez RTL ce lundi 6 septembre 2021 pour revenir sur ce changement. Et selon lui, l'arrivée de Glenn Viel en lieu et place de Michel Sarran a simplement été pensé pour le bien de l'émission, "On a pensé que c'était important d'avancer et de proposer une nouvelle manière de juger ces jeunes gens si talentueux".

Oui, là où Michel Sarran a fêté ses 60 ans cette année, Glenn Viel n'en a que 41 ans, ce qui devrait apporter au programme un coup de jeune et une expérience inédite, plus proche de la génération actuelle de candidats, "Avec Glenn Viel, on a quelqu'un d'extraordinaire, c'est le plus jeune trois étoiles de France. Et c'est quelqu'un qui, en plus de ses nombreuses distinctions notamment pour la gastronomie durable, aime l'excellence et l'exigence".