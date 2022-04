L'émission Pékin Express 2022 (Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal) s'est terminée sur M6, ce jeudi 14 avril 2022. L'épisode 10, celui de la finale de la saison 15, a été encore plein d'émotions et de surprises. Après le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et la Jordanie, c'est aux Emirats arabes unis et plus précisément à Dubaï, que les deux binômes de candidats encore en lice dans la course animée par Stéphane Rotenberg se sont affrontés. Voilà notre récap en tweets !

Les frères belges ont gagné Pékin Express 2022, les twittos en folie comme si c'était le Mondial

Les frères belges Lucas et Nicolas ont gagné Pékin Express 2022, face au couple formé par Jérémy et Fanny ! Ils ont remporté 100 000 euros de gains, de quoi réjouir les internautes sur Twitter. Quand les twittos ont vu que les frères avaient gagné le sprint final, et donc la course, ils se sont crus au Mondial de foot. Nombreux sont ceux qui ont lâché une petite larme, voire plusieurs, et qui ont fait savoir leur émotion. Cette victoire de Lucas et Nicolas, les fans de l'émission attendaient ça comme un but de Mbappé. Ceux qui faisaient partie des favoris (Axel et JC qui ont été éliminés faisaient aussi partie des chouchous) ont donc gagné, de quoi terminer la saison 15 par un happy end !