Pékin Express 2022 : élimination déchirante, seum land, kiné et trésor... Le récap de l'épisode 8 en tweets

Dans l'épisode 8 de Pékin Express 2022 (Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal), diffusé ce jeudi 31 mars 2022 sur M6, les fans ont eu des bonnes et mauvaises surprises. Dans l'émission animée par Stéphane Rotenberg, les frères belges Lucas et Nicolas, les cousins Tarik et Ahmed, le couple Jérémy et Fanny et le petit-fils Axel et son grand-père Jean-Claude ont continué la course dans le désert du Wadi Rum, en Jordanie. Un décor qui a servi pour plusieurs films, dont Star Wars. Mais, pour le plus grand malheur des téléspectateurs et téléspectatrices, le binôme formé par Axel et Jean-Claude a été éliminé. Voilà notre récap en tweets de cet épisode inédit !

Axel et Jean-Claude éliminés, les twittos en PLS

La majorité des twittos qui regardent Pékin Express 2022 est en "dépression" actuellement. L'élimination d'Axel et Jean-Claude, ça ne passe pas. Pour eux, le petit-fils et son grand-père était l'un des meilleurs binômes de toutes les saisons confondues. Du coup, en les voyant sortir du jeu, les internautes ont été nombreux à verser quelques larmes (voire un bocal).