Ahmed et Tarik (Pékin Express 2022) en danger chez un habitant : "La sécurité est venue nous chercher" (Exclu)

Pékin Express 2022 : Ahmed et Tarik nous racontent leur grosse peur chez un habitant

Dans Pékin Express 2022 (alias Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal) sur M6, les fans de l'émission ont pu découvrir un nouveau casting et des nouveautés. Parmi les participants à cette saison 15 du programme animé par Stéphane Rotenberg, il y a le binôme de cousins formé par Ahmed et Tarik. Ils ont accordé une interview vidéo à PRBK. Dans ce format vidéo Interro Surprise, le duo ont révélé "leur plus grosse peur du tournage".

"Sacré souvenir là, sacré souvenir" ont confié les cousins, "On a dormi chez un habitant, à la fin c'est la sécurité qui est venue nous chercher. C'est un sacré spoil". Sans spoiler l'épisode de Pékin Express 2022 dans lequel s'est passée cette nuit où ils se sont sentis en danger, Ahmed et Tarik nous ont précisé que "franchement ça faisait peur quand même", "on est arrivé c'était tout joyeux parce qu'ils étaient en mode fête, ils étaient pompettes. (...) Mais l'alcool dès que ça chute et que ça redescend c'est plus pareil. Donc le soir, dès que c'est redescendu c'était explosif".

"Quand t'es à 40 000 kilomètres de chez toi ça fait flipper"

La bonne soirée chez l'habitant s'est alors transformée en cauchemar. Les candidats de Pékin Express 2022 nous ont expliqué que "ça gueulait" : "Nous on dormait bien on était à Hawaï dans nos rêves, on était fatigués, arrivé vers minuit / 1 heure du matin ça crie de partout, ça tape sur les tables".

"A partir de là on s'est dit on va appeler la sécu ils vont venir nous chercher, on se barre c'est mieux" se sont-ils souvenus. Et "quand t'es à 40 000 kilomètres de chez toi ça fait flipper".

