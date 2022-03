Fanny (Pékin Express 2022) et Jérémy avouent avoir songé à abandonner l'aventure

"Il nous est arrivé de nous dire : 'Stop ! C'est trop dur. On arrête'"

Dans l'épisode 8 de Pékin Express 2022 (Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal), diffusé ce jeudi 31 mars 2022 sur M6, les binômes vont devoir traverser le désert de Wadi Rum. Cette saison 15 de l'émission présentée par Stéphane Rotenberg a été marquée par l'abandon d'Etienne ou encore le blind test magique de Tarik et Ahmed. Quant à Fanny et Jérémy, ils forment un binôme attachant. Mais le couple a failli arrêter l'aventure. Comme ils l'ont confié à Télé 7 jours, les candidats ont pensé à abandonner l'aventure en route.

"On y a songé" a reconnu Fanny, "Mais pendant quelques instants seulement... Pékin, on en a rêvé. Donc, hors de question d'abandonner". Jérémy aussi a avoué qu'ils ont failli stopper la course parce que "l'ascenseur émotionnel a parfois été violent. Dans ces moments-là, c'est vrai, il nous est arrivé de nous dire : 'Stop ! C'est trop dur. On arrête'. Et la minute d'après, allez savoir pourquoi, on retrouvait le moral et on se relevait".

Fanny et Jérémy ne pensaient pas être encore dans Pékin Express 2022

D'ailleurs, Fanny et Jérémy sont très surpris d'être encore présents dans Pékin Express 2022. Ils ne pensaient pas du tout tenir jusqu'ici, ils pensaient soit abandonner, soit être éliminés plus tôt : "Nous étions loin d'imaginer que nous arriverions jusque-là".

D'autant plus que le couple a dû faire face à un changement provisoire des binômes. "C'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Sans Jérémy, je suis totalement perdue" a assuré Fanny. "J'ai paniqué un peu pour elle, mais j'étais soulagé de la voir partir avec Lucas" a confirmé Jérémy, "Je me suis dit que ce grand costaud allait prendre soin d'elle et l'aider à porter son sac". Fanny a précisé : "Avec lui, la course a été totalement différente. Lucas, c'est un gros compétiteur. J'ai été surprise".