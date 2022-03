Pékin Express 2022 - zapping : le blind test magique de Tarik et Ahmed, un festival du grand n'importe quoi

M6 a diffusé l'épisode 7 de Pékin Express 2022 (Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal) ce jeudi 24 mars. Encore une fois, les équipes toujours en course dans le jeu présenté par Stéphane Rotenberg ont dû affronter plusieurs épreuves pour espérer passer à l'étape suivante. L'une d'entre elles a particulièrement marqué et amusé les téléspectateurs. En effet, les binômes ont eu droit à un blind test sur le thème de la mer, avant de se diriger vers la mer morte, mais tout ne s'est pas passé comme prévu... On peut dire que les participants n'ont pas vraiment l'oreille musicale !

Un blind test inoubliable

Ils ont eu énormément de mal à reconnaitre les chansons qu'ont essayé de leur faire deviner les musiciens. On a d'ailleurs eu droit à quelques perles ! Notamment grâce à Tarik et Ahmed, qui nous avaient raconté leur nuit dangereuse chez l'habitant. En entendant l'air de Marie-Galante de Laurent Voulzy, les "cousins farceurs" ont sorti tout et n'importe quoi : "L'Ile de Ré", "Moussaillon", "Sel de Guérande"... Ils ont tout tenté, en vain. Mais le pire arrive lorsqu'ils doivent reconnaître Face à la mer de Calogero. Ils ont trouvé le titre, mais pour l'interprète ils ont eu beaucoup plus de mal. Ils sont même allés jusqu'à proposer l'acteur Jean Reno ! "On est les loosers de la musique française, ce n'est pas notre registre" ont-ils reconnu.

Mais ils ne sont pas les seuls à avoir galéré ! Au moment de trouver Dès que le vent soufflera de Renaud, Axel, accompagné de son grand-père Jean-Claude, propose : "C'est pas la mer qui boit l'homme". Pour les soeurs monégasques, Charlotte et Sarah, l'interprète serait Nolwenn Leroy... Pas vraiment le même timbre de voix que le chanteur.

Tarik et Ahmed ont fini derniers de cette épreuve, mais ils ont tout même réussi à terminer la course à la quatrième place. Charlotte et Sarah, qui ont récemment répondu aux critiques, ont, quant à elles, été éliminées du jeu.