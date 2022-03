Charlotte et Sarah (Pékin Express 2022) insultées : elles se défendent

A chaque saison de Pékin Express ses candidats détestés. Cette année, ce sont des candidates qui énervent les internautes. Charlotte et Sarah, les deux soeurs de Monaco, ne font pas l'unanimité depuis le lancement de la nouvelle saison du jeu animé par Stéphane Rotenberg. La semaine dernière (retrouvez notre récap en tweets de l'épisode 6), elles ont choisi d'affronter Axel et Jean-Claude lors d'un duel, une chose qui ne passe toujours pas.

Charlotte et Sara insultées, elles se défendent

Depuis la diffusion, Sarah et Charlotte ne passent pas vraiment un bon moment. Comme elles l'ont confié à Télé Loisirs, elles sont désormais les cibles d'attaques sur les réseaux. "Ce ne sont que des insultes depuis une semaine parce qu'on a choisi Jean-Claude et Axel. On nous demande comment on a pu choisir Axel alors que Sarah avait passé un moment de la course avec lui" a confié Charlotte. Histoire de faire taire toutes les mauvaises langues et les haters, les deux soeurs se sont défendues, assurant ne pas les avoir choisi car ils ne les aiment pas. "Ce n'était pas contre eux, mais pour rester dans la course" a confié Sarah.

Alors, pourquoi avoir misé sur le grand-père et le petit-fils ? "Les trois binômes masculins ont fait une alliance pour aller le plus loin possible. On ne pouvait donc pas choisir Jérémy et Fanny. Axel, je l'adore, et je ne l'ai pas choisi pour lui. Le public a du mal à comprendre qu'on ne choisit pas un binôme parce qu'on est contre eux." ont-elles expliqué.

"On ne leur en veut pas"

Il n'y a d'ailleurs pas de quoi insulter les deux candidates : toujours pour Télé Loisirs, Axel a aussi défendu ce choix. "On ne leur en veut pas, c'est le jeu. Je suis super content qu'elles restent. Je suis trop content pour elles. Elles voulaient vraiment y aller. On s'est tous pris dans les bras, même papi !" a confié le candidat.