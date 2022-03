Pékin Express 2022 : saumon fumé, friendzone pour Axel et grosse haine, le récap en tweets de l'épisode 6

Cinq binômes sont toujours en lice dans Pékin Express 2022 et ils seront tous de retour jeudi prochain sur M6. Après l'élimination d'Arlette et Caroline la semaine dernière, les candidats ont eu droit à une surprise pour cet épisode 6 : ils ont dû faire équipe avec un autre candidat. Et forcément, c'était sportif.

Tarik et la technique du saumon fumé

Tarik est-il un expert en drague ? Apparemment non ! Le cousin d'Ahmed qui avait dévoilé à PRBK une grosse frayeur chez l'habitant était en duo avec Charlotte pour ce nouvel épisode de Pékin Express et a même profité d'un bain avec la monégasque. Un moment assez particulier puisqu'alors que la bombe évoquait son métier de mannequin, lui a parlé de son travail... dans le saumon fumé. Ultra glam non ? En tout cas, ça a bien fait marrer les internautes :