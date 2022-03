Pékin Express 2022 : circoncision avec un ours rose, Bimbo Beyoncé, tacle à Koh Lanta... le récap en tweets

Ce jeudi 10 mars 2022, M6 diffusait l'épisode 5 de Pékin Express 2022 - Sur les terres de l'aigle royal. Et comme la semaine passée, celui-ci a été chargé en émotion forte et en séquences folles. Toutefois, si on pourrait citer la victoire de Jérémy et Fanny lors de l'épreuve d'immunité absolument immonde (il fallait baigner sa tête dans un bol de cafards), l'obtention du drapeau rouge par Lucas et Nicolas qui a créé quelques tensions à cause de leur favoritisme envers Axel et son grand-père ou encore la trahison de Caroline et Arlette, dernières de l'épreuve de course, qui ont choisi de lutter contre ce même Axel lors du duel final (victoire haut la main d'Axel), ce sont d'autres moments encore plus fous (oui, c'est possible), qui nous ont marqué ! Voici notre récap en tweets !

Axel, un sens du commerce très spécial

Après la diffusion de l'épisode hier soir, on se pose encore une question : Axel est-il un génie ou tout simplement nul en maths ? En effet, alors que les candidats faisaient face à une drôle d'épreuve cette semaine (ils devaient faire cuire du pain et vendre le tout pour 30 000 sum, qui est la monnaie locale), le jeune homme s'est fait remarquer pour son étrange sens des affaires. En cause ? Son offre aux clients était la suivante : 1 pain = 2000 sum, 2 pains = 5000 sum. Oui, les calculs sont pas bons, mais ça nous a bien fait marrer !