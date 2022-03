Pékin Express 2022 : Ronaldo, testicules de taureau, massage en slip... Le récap en tweets

Un nouvel épisode de Pékin Express 2022, alias Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal, a été diffusé ce jeudi 3 mars 2022 sur M6. Dans l'émission présentée par Stéphane Rotenberg, les épreuves ont été nombreuses et compliquées pour les binômes ! Arlette et Caroline ont réussi à se qualifier en premier et ont choisi Axel et Jean-Claude pour continuer l'aventure. Lucas et Nicolas se sont ensuite qualifiés, alors que Charlotte et Sarah étaient en duel final face à Tarik et Ahmed. Charlotte et Sarah ont perdu mais n'ont pas été éliminées car l'épreuve du duel final n'était pas éliminatoire cette fois-ci. Mais en dehors de la course et des épreuves, les internautes ont été nombreux à rire ! Voilà le récap en tweets de cette soirée encore pleine de surprises et de fous rires.

Quand Axel compare sa mamie à Cristiano Ronaldo, Jean-Claude se vénère

Axel et Jean-Claude, le petit-fils et le grand-père, ont dû jouer au foot contre Tarik et Ahmed (qui nous ont avoué avoir été en danger chez un habitant), les cousins. Du coup, clairement, le petit jeune de Pékin Express 2022 avait peu d'espoir. Il s'est alors mis à comparer Cristiano Ronaldo à sa grand-mère : "Tarik et Ahmed, on sait qu'ils jouent au foot. Ils savent taper dans le ballon. Je me dis que c'est tellement compliqué que tu peux mettre Cristiano Ronaldo contre ma grand-mère, je ne sais pas qui va gagner". Une remarque qui n'a pas fait rire Jean-Claude, qui lui a répondu : "Dis donc, respecte ta grand-mère". Entre le clash du papie et la complicité qu'il a avec son petit-fils, de nombreux internautes sont fans du binôme !