Etienne (Pékin Express 2022) assume son abandon et balance sur les coulisses de l'émission, "J'étais déçu"

Etienne ne regrette pas son abandon dans Pékin Express

Après avoir tapé dans l'oeil des téléspectateurs dans le premier épisode de Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal sur M6 grâce à son look original et son caractère (Plusieurs memes le mettant en scène sont apparus sur les réseaux sociaux), Etienne est rapidement passé de chouchou des fans de l'émission présentée par Stéphane Rotenberg à mal aimé.

En cause ? Le médecin généraliste a pris la décision d'abandonner l'aventure à la fin du troisième épisode. Un choix loin d'être anodin, puisque celui-ci a également entraîné l'élimination de sa partenaire Vanessa. Malgré tout, si Etienne se sent encore coupable de cette situation, il ne regrette pas vraiment son choix. Interrogé sur son aventure par Télé-Loisirs, le candidat a au contraire balancé sur les coulisses du programme.

"Ce n'était ni festif, ni rigolo"

"Les autres [candidats] étaient trop dans la compétition. Je n'avais pas besoin d'entendre des gens qui me disaient 'on a réussi ça et ça et ça', a-t-il soufflé. Cela me rajoutait un stress supplémentaire donc je n'avais pas du tout envie d'entendre ça".

Surtout, alors qu'il s'imaginait vivre une belle aventure humaine auprès des nombreux aventuriers, Etienne a révélé avoir rapidement déchanté. Selon lui, l'ambiance entre les participants n'était pas au beau fixe durant le tournage : "J'étais déçu qu'il n'y ait pas une ambiance chaleureuse. On ne joue pas sa vie dans un jeu télé, et tout ça est éphémère. Je ne critique pas du tout ceux qui font ce jeu pour gagner ou pour aller au-delà de leurs limites, mais moi je le faisais pour découvrir des paysages, pour faire des rencontres humaines." Une déception qui peut surprendre après tant d'années d'existence du programme, mais qu'il a expliqué ainsi : "Vu les castings, ça avait l'air joyeux et festif. En fin de compte, ce n'était ni festif, ni rigolo."

Seul point positif pour Etienne, il s'est très bien entendu avec sa binôme, ce qui lui permet de garder de bons souvenirs. "On restait ensemble avec Vanessa. On discutait, on rigolait de nos mésaventures et ça c'était plus chouette !" a-t-il conclu.