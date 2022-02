Pékin Express 2022 : abandon d'Etienne, soutien à Vanessa, hommage raté à l'Ukraine... le récap en tweets

Ce jeudi 24 février 2022, M6 a diffusé l'épisode 3 de Pékin Express. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a laissé personne indifférent, la faute à... Etienne. Alors que le médecin avait amusé tout le monde lors des deux premiers primes, il a cette fois-ci agacé de nombreux téléspectateurs. En cause ? Il a tout simplement choisi d'abandonner en cours de route.

Les téléspectateurs en colère contre Etienne...

Oui, après de multiples galères dans ce nouvel épisode, Etienne - qui ne comprenait jamais rien aux épreuves, s'est finalement avoué lassé, fatigué et stressé, et n'avait donc plus la motivation, ni le courage nécessaires pour poursuivre le jeu. Le problème ? Son forfait a automatiquement mis fin à l'aventure de Vanessa, sa partenaire. Un véritable crève-coeur pour cette dernière alors que ce jeu était le rêve de sa vie, "C'est un coup de massue pour moi, parce qu'en fait je m'en rends compte que l'aventure est terminée. Et je trouve ça super difficile parce que je veux pas abandonner, je veux pas rentrer chez moi. J'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte de la douleur qu'il me fait", ce qui n'a pas manqué de faire réagir le public...