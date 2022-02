Pékin Express 2022 : Etienne ou Lucette, Bodin's, sosies de Ratatouille... Le récap en tweets

L'épisode 2 de Pékin Express 2022, alias Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal, était diffusé ce jeudi 17 février 2022 sur M6. Et dans cette nouvelle saison de l'émission présentée par Stéphane Rotenberg, c'est Sylvie et Alex qui ont été éliminés de la course en premier. Le couple était le binôme caché, et ils ont été découverts/attrapés par Axel et Jean-Claude. C'est la toute première fois de l'histoire de Pékin Express que ça arrive et qu'un binôme caché soit trouvé par un autre binôme. Voilà le récap en tweets de ce deuxième épisode !

"Vous pouvez répéter la question ?", ou quand Etienne ne comprend pas Pékin Express 2022

Etienne (sosie d'Isabelle Balkany) était encore la star de ce nouvel épisode de Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal. Le candidat ne comprend rien aux règles du programme, lui qui a découvert Pékin Express en y participant. De quoi amuser une nouvelle fois de nombreux twittos.