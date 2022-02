Etienne (Pékin Express 2022) pas fan des autres candidats : "nous n'avons pas vraiment accroché"

Etienne, un aventurier naturel

Vous avez pleuré ce mercredi lors de l'élimination de Renaud dans Top Chef 2022 sur M6 ? Bonne nouvelle, vous retrouverez le sourire ce jeudi 24 février grâce à Pékin Express 2022. L'épisode 3 de l'émission sera en effet proposé ce soir et nous permettra de suivre les nouvelles aventures mouvementées (et drôles) d'Etienne, le candidat le plus emblématique de cette édition.

A ce sujet, et à la question que l'on peut légitimement se poser, "Est-il véritablement naturel ou joue-t-il un jeu devant la caméra ?", l'aventurier a promis auprès du Parisien qu'il était lui-même, "Ma femme et mes amis me reconnaissent bien à l'écran". Enfin presque, il l'a tout de même confessé, il est plus calme en temps normal, "Dans la réalité, je suis quand même un peu moins râleur. Ça me fait rire mais c'est accentué par l'image !"

Des amitiés créées grâce à Pékin Express ?

Par ailleurs, au cours de cette interview, le médecin a également confirmé qu'il s'était inscrit à Pékin Express en solo avec pour objectif de vivre une aventure humaine hors du commun et faire des rencontres mémorables. "J'avais plus envie de découverte que de compétition. Être seul et découvrir quelqu'un d'autre, c'est l'aventure complète, a-t-il rappelé. Je ne voulais pas quelqu'un de prévisible." Et autant dire qu'il a été gâté avec Vanessa Duremord, sa partenaire dans l'émission.

Si leur rencontre n'a pas été simple à vivre pour elle, "C'était son rêve de participer à Pékin Express. Donc je comprends qu'elle ait pu être déçue quand elle m'a découvert", leur parcours les a néanmoins soudés et tous les deux sont aujourd'hui toujours en contact, "C'est la seule avec qui je discute".

La seule ? Oui, Etienne l'a ensuite déploré, Pékin Express n'a pas été l'occasion pour lui d'approfondir des liens avec toutes les équipes, comme il l'espérait tant. "Les autres candidats étaient un peu trop dans la compétition, a-t-il révélé. Donc nous n'avons pas vraiment accroché..."

Qu'il se rassure, le public est déjà fan de lui et grâce à ce succès, une nouvelle aventure s'ouvre à lui !