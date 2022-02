Top Chef 2022 : Renaud éliminé par son égo, clash entre Lucie et Tania, bromance... le récap en tweets

Renaud, sacrifié par son ego

A la suite du premier tour compliqué chez les Orange, Glenn Viel était contraint choisir une personne à envoyer à la deuxième épreuve. Or, coup de théâtre : si on pensait logiquement y voir Lucie ou Tania après leurs tensions, c'est Renaud qui s'est porté volontaire. Pourquoi ? Mystère. Malheureusement, alors que les candidats en lice devaient réaliser une épreuve à base de cuisson au feu sur le brasero créé par Francis Mallmann, Renaud s'est laissé porté par son ego (malgré les avertissements) et son étrange foie gras - ananas n'a pas su convaincre le jury. De quoi ainsi l'envoyer à l'épreuve de la dernière chance face à Pépère et Tempête et, vous l'avez compris, se faire éliminer à cause d'une courge. Un séisme pour les jurés qui voyaient Renaud aller plus loin dans l'aventure, mais également pour les fans qui ne comprennent toujours pas son sacrifice du début... Voyons le positif : cette année, il a fait deux fois mieux que lors de sa participation en 2010 : éliminé au premier épisode à l'époque, il a atteint la deuxième semaine cette fois-ci !