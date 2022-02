Koh Lanta 2022 : Céline éliminée, sosies ratés des Tuche et Pavard, têtes à claques, récap du 1er épisode

Trois semaines seulement après la fin de Koh Lanta - La Légende (on exagère, mais c'est vraiment notre ressenti), c'est ce mardi 22 février que TF1 a débuté la diffusion de Koh Lanta 2022 - Le Totem maudit, la nouvelle édition de sa célèbre émission d'aventure. Et cette fois-ci, plus aucun habitué du jeu au casting, place à de nouveaux candidats prêts à tout pour soulever le trophée et repartir avec le chèque des 100 000€.

Pas deux, mais trois équipes au programme cette année

Malheureusement pour eux, la production n'a pas imaginé la saison la plus simple du programme. Au contraire, en plus de l'introduction du terrible Totem Maudit, cette édition composée de 12 hommes et 12 femmes est étonnamment portée par trois équipes : les bleus, les verts et les violets. Des choix de couleurs qui étonnent et qui nous laissent penser qu'une réunification sous les bandeaux jaunes et rouges ne devraient pas mettre longtemps à se mettre en place.

Et forcément, qui dit "équipes" dit "chefs d'équipes". Ainsi, comme on a pu le découvrir dans ce premier épisode, ce sont Jean-Philippe (Verts) et Alexandra (Bleus) qui ont été instaurés comme leaders grâce à leur victoire lors de la première épreuve, tandis que le duo a sélectionné Céline pour être à la tête des Violets. Pourquoi ce choix ? Tout simplement pour ne pas la voir affaiblir l'une des deux autres équipes. Oui, la stratégie et les coups bas sont déjà de sortie cette année.

Deux candidats qui énervent déjà les internautes

Néanmoins, si Jean-Philippe et Alexandra ont déjà pu impressionner via leurs aptitudes sur l'île, c'est surtout leur caractère qui a retenu l'attention des téléspectateurs. Et heureusement pour eux, ce n'est pas le public qui vote. A en croire les réactions sur les réseaux sociaux, nombreux sont les fans de l'émission à avoir déploré leur comportement égocentrique et tête à claques. Entre Alexandra qui a balancé, "Avec moi, il n'y a pas de demi-mesures, soit on me jalouse, soit on m'idolâtre", et Jean-Philippe qui assume être insupportable au quotidien car il se sait le meilleur, "ça ne me dérange pas d'aller au clash pour pouvoir imposer mes idées, parce que je suis persuadé qu'elles sont généralement les meilleures", ces aventuriers nous promettent du clash et du drama sur l'île. Le genre d'aventuriers qu'on adore détester ! Et ils le sont déjà beaucoup...