Koh Lanta 2022 : le totem maudit, la grande nouveauté qui va tout chambouler

Après le Koh Lanta All Stars alias Koh Lanta, La Légende, une nouvelle saison arrive ! Koh Lanta 2022 s'appelle Koh Lanta, le totem maudit et sera diffusée à partir du mardi 22 février 2022 sur TF1, dès 21h10. L'animateur phare du programme, Denis Brogniart, et la boss d'ALP qui produit l'émission, Alexia Laroche-Joubert, faisaient notamment partie des intervenants à la conférence de presse de Koh Lanta ce 4 février 2022. Et ils se sont confiés sur les premières infos de cette saison qui promet des surprises.

Tout d'abord, la grande nouveauté, c'est le totem maudit, sorte de "jumeau maléfique" du totem d'immunité. Les aventuriers devront tout faire pour ne pas l'avoir. Alors que le totem d'immunité protège les gagnants, le totem maudit met en péril les perdants. Les aventuriers qui perdront les épreuves devront subir la malédiction du totem maudit. Les malédictions seront différentes à chaque fois : du bracelet noir à une voix contre lors du conseil. Et attention, car ce totem maudit sera présent tout au long de l'aventure Koh Lanta 2022, du premier jour J1 au dernier jour J39.

Une saison avec des tempêtes et beaucoup de serpents

Alexia Laroche-Joubert a rappelé que Koh Lanta 2022 a été tournée aux Philippines. Un paysage très différent de la dernière saison All Stars, avec "de la roche noire, des zones escarpées, des eaux turquoises"... Mais là-bas, pendant le tournage, "on a vécu des grosses intempéries". C'est une saison où le climat a été compliqué : "On a eu du mauvais temps, beaucoup de pluie, par moments des grosses pluies tropicales et aussi des fortes chaleurs".

Et outre le climat, le milieu était lui aussi assez hostile avec beaucoup d'animaux potentiellement dangereux. "Il y a eu des scènes assez fortes avec des serpents" a confié la productrice, et en dehors des serpents, notamment des tricots rayés, il y avait des scolopendres, des insectes, des poissons pierres, des méduses...

Des nouvelles épreuves et le retour de l'épreuve de dégustation

En plus du totem maudit, il y aura aussi "pas mal de nouvelles épreuves". Elles seront aussi bien aquatiques que terrestres. Et Koh Lanta 2022 marquera aussi le retour d'une épreuve culte de Koh Lanta : l'épreuve de la dégustation ! Sauf que son "mode d'action sera différent" de d'habitude et elle aura "des répercussions" sur la suite.

Un casting avec des aventuriers de la saison annulée en 2019

Cette année, "c'est le retour aux fondamentaux avec des anonymes, de tous âges, de la diversité, bref le coeur de ce qu'est Koh Lanta". A propos du casting de Koh Lanta 2022, Alexia Laroche-Joubert a précisé : "J'aurais bien foutu 2/3 claques aux aventuriers de la saison All Stars mais je suis très contente des nouveaux" de cette saison.



Denis Brogniart a rappelé qu'il y a 24 aventuriers, 12 hommes et 12 femmes, de toutes les régions de France mais aussi une marocaine et un suisse. Certains vont vous "agacer", d'autres vous "attendrir" a-t-il prévenu, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez "aimer découvrir et connaître ces aventuriers".

Et "oui il y a des aventuriers de la saison annulée de 2019" ont-ils confirmé à a conférence de presse, mais "on a décidé de ne pas dévoiler les noms de ceux ci". Et il a été précisé que "cette aventure stoppée très rapidement a été tellement courte qu'ils arrivent comme les autres, vierges de toute expérience sérieuse de Koh Lanta".