Etienne (Pékin Express 2022) se sent coupable après son abandon, Vanessa lui pardonne malgré sa "lâcheté"

Pékin Express 2022 c'est fini pour le duo d'inconnus Etienne et Vanessa ! Le médecin généraliste a pris la décision d'abandonner le jeu d'aventure d'M6, qui devrait prochainement avoir une version All Stars, à la fin de l'épisode 3. A bout de force et épuisé mentalement, il entraine donc dans sa chute sa binôme et brise son rêve. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, celui qui a adoré les blagues des internautes à son sujet est revenu sur cette lourde décision. "Je n'étais pas capable de faire le duel final. C'est Vanessa qui l'aurait fait mais elle était trop dans l'émotion et trop perturbée donc je ne me voyais pas continuer" explique-t-il.

"Cela a été un soulagement parce que je quittais une certaine pression que j'avais du mal à vivre. Vanessa était contrariée au départ et puis après elle a compris mais moi j'étais surtout dans la culpabilité vis-à-vis d'elle. J'avais du mal à le vivre, mais mes limites m'ont fait arrêter. J'étais contrarié de ne pas aller en Jordanie et d'emmener avec moi quelqu'un qui n'a pas pu aller au bout de ses rêves..." ajoute le candidat.

"J'ai toujours une culpabilité vis-à-vis de Vanessa"

Le chouchou des téléspectateurs affirme se sentir, aujourd'hui encore, coupable par-rapport à sa coéquipière : "J'ai toujours des regrets et j'ai toujours une culpabilité vis-à-vis de Vanessa avec qui je me suis bien entendu. Je me dis qu'elle n'a pas eu de chance de tomber avec quelqu'un comme moi qui n'a pas pu la porter plus loin et lui faire vivre son rêve plus longtemps. Et moi je regrette de ne pas avoir connu la Jordanie mais aussi des épreuves qui m'auraient plus convenu et un environnement qui m'aurait peut-être plus boosté". Celui qui a avoué ne pas être fan des autres candidats indique également qu'ils sont toujours en contact.

La réaction de Vanessa

Elle aussi interrogée par Télé-Loisirs, Vanessa n'a pas caché sa tristesse suite à la décision de son binôme. "J'étais triste. Je n'ai fait que pleurer. C'était horrible... Même la nuit chez l'habitant, je n'avais pas très bien dormi. Je suis restée sur ma faim. Si j'avais perdu lors d'un duel final, ça aurait été normal, c'est le jeu. Là, pour moi, ce n'était pas le jeu. Je subissais la décision de mon binôme parce qu'à aucun moment, j'avais envie d'abonner" explique-t-elle. Mais, malgré sa peine, elle indique ne pas en vouloir à Etienne : "Pour moi, c'est lâche d'abandonner. Je trouve que c'est trop facile, mais je ne lui en ai pas voulu. Ça ne sert à rien. On a vécu de très belles choses. C'est quelqu'un qui est super drôle et agréable. Je ne vois pas l'intérêt de lui en vouloir et lui avait un sentiment de culpabilité énorme par rapport à moi. Ça n'a pas dû être une décision facile pour lui donc je ne lui en veux pas et je ne lui en veux toujours pas".