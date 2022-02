Etienne (Pékin Express 2022) vexé des memes et vannes des internautes ? Au contraire !

Pékin Express 2022 a débuté le 10 février dernier sur M6. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Stéphane Rotenberg et de découvrir les nouveaux candidats du jeu d'aventure qui aura bientôt une version all stars. L'un d'eux leur a particulièrement tapé dans l'oeil : Etienne ! Dans la vie, l'homme de 52 ans est médecin généraliste à Cannes. Participer à une telle course est un véritable défi pour ce bon vivant qui préfère les bains de soleils aux treks en montagne ! Il revendique même ne jamais faire de sport ! Il fait équipe avec Vanessa qu'il ne connaissait pas avant l'émission. Son look atypique et son côté flemmard lui ont valu plusieurs moqueries de la part des internautes. Mais qui aime bien châtie bien, et le candidat a beaucoup d'autodérision !

"J'adore ce genre d'humour"