Fanny et Jérémy (Pékin Express 2022) répondent aux haters "On nous montre que comme des rageux"

Ce jeudi 14 avril 2022, M6 diffuse la grande finale de Pékin Express 2022 (ou Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal). Lors de la demi-finale, dont nous vous avons compilé les meilleurs moments en tweets, les duos Fanny et Jérémy et Lucas et Nicolas se sont qualifiés pour la dernière étape de la course. Tarik et Ahmed, qui nous ont révélé avoir volé un objet mythique de l'émission, ont, eux, été éliminés. A la fin de l'étape en Jordanie, le couple rêveur a encore une fois été clashé sur les réseaux. Beaucoup les ont traités de mauvais joueurs et de rageux.

"Le couple joyeux n'a pas le droit d'être en colère"

"Toute l'épreuve de Pétra, on nous montre que comme des rageux, mauvais joueurs. Les gens ne comprennent pas qu'on peut faire ces gestes dans la vie. Pétra, les gens ne comprennent pas que cette étape était tellement importante pour moi personnellement, par rapport à mon grand-père, ma famille... Nicolas le savait mais ce n'est pas grave. C'est pour ça que les interviews à chaud, on a le droit de craquer un petit peu. On est humains mais vu qu'on nous colle des étiquettes comme quoi on est le couple rêveur tout joyeux et ben le couple joyeux n'a pas le droit d'être en colère. Pour les téléspectateurs en tout cas" explique Jérémy à Télé-Loisirs.

"Dans la rue, on se rend compte qu'il y a aussi des gens qui pensent comme nous et qui disent 'oui ils auraient pu vous laisser gagner cette étape'. Mais on ne leur en veut pas. On est différent, on n'a pas la même vision du jeu !" ajoute sa chérie.

"On est hyper peinés pour les cousins"

Le couple, qui a déjà pensé abandonner, a aussi dévoilé les coulisses de sa qualification en finale. "On était persuadés de partir, on se voyait déjà dans l'avion. Il y avait un soulagement presque parce qu'il y a tellement de pression. Quand Jérémy ouvre l'enveloppe et qu'on voit 'non éliminatoire', il y a un bug ! Et quand moi j'ouvre la deuxième et que je vois 'non éliminatoire', je me mets à trembler, je me dis non 'non on doit continuer en fait'. Vraiment ça m'a fait de la peine parce que c'était à nous de partir. J'ai eu l'impression de leur piquer leur place ! On est hyper peinés pour les cousins qui avaient qu'une seule enveloppe. On s'était toujours dit qu'on voulait partir en demi-finale parce qu'en voyant la finale à la télé, on avait beaucoup trop de stress... Mais au fond bien sûr, on était vraiment contents d'être qualifiés".

Fanny et Jérémy vont-ils gagner Pékin Express ? Réponse ce jeudi 14 avril sur M6 !