Pékin Express 2022 : karaoké infernal, fail en pédalo, élimination injuste... le récap en tweets de l'épisode 9

La France devient jaune, noire et rouge

C'était la surprise de cette demi-finale, Tarik et Ahmed ont finalement été contraints de quitter l'aventure. En cause ? Après voir pourtant démontré régulièrement leur mérite durant le jeu, les deux cousins ont fait une erreur fatale lors de la dernière épreuve et ont par la suite tiré une enveloppe noire éliminatoire. Une malchance de l'espace qui a forcément déçu les cousins qui estimaient avoir leur place en finale, surpris Fanny et Jérémy qui s'attendaient logiquement à partir à leur place et... choqué les téléspectateurs. C'est bien simple, la promesse d'une finale Lucas & Nicolas vs Fanny & Jérémy a déjà motivé tout le monde à changer de nationalité. Pour la première fois de son histoire, la France sera en effet belge la semaine prochaine...