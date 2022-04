Ahmed et Tarik (Pékin Express 2022) : cet objet mythique qu'ils ont volé sur le tournage (Interview)

On s'attendait à retrouver le duo en finale de Pékin Express 2022 (Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal), Tarik et Ahmed ont finalement été éliminés en demi-finale ce jeudi 7 avril 2022 après avoir tiré l'enveloppe noire maudite. Une véritable déception pour les cousins, qui n'ont néanmoins pas tout perdu. Au contraire, comme ils nous l'ont confié lors d'une interview, ils sont repartis du jeu avec quelques souvenirs très spéciaux.

Les souvenirs très spéciaux de Tarik et Ahmed

"J'avais un souvenir personnellement, je l'avais mis dans mon sac et c'était une assiette [fabriquée par Ahmed]", a révélé Tarik dans un premier temps. Pourquoi a-t-il conjugué sa réponse au passé ? Tout simplement pour une raison aussi improbable que drôle, "J'étais fatigué, je me suis assis dessus et elle s'est cassée". Une situation à l'image du binôme qui a beaucoup fait rire son cousin, "Elle n'a même pas fait 24h".

Malheureusement pour Ahmed, la maladresse de Tarik lui a également coûté son propre souvenir. En effet, après s'être rappelé, "Ah mais attend y avait deux assiettes en fait. Il y avait une assiette pour moi, elle était magnifique, c'est celle-là que j'ai cassée", le jeune aventurier a ajouté avec sa bonne humeur légendaire, "Et Ahmed il en avait une autre dans son sac. Et là, on était à l'hôtel, elle était dans une serviette et je l'ai fait tomber." On vous a dit qu'ils avaient ramené des souvenirs, mais on n'a jamais précisé qu'ils étaient arrivés en France en bon état...

>> Pékin Express 2022 : les candidats toujours en contact ou en guerre ? Ils répondent <<