Pékin Express 2022 : les candidats toujours en contact ou en guerre ? Ils répondent

Des tensions dans Pékin Express 2022 : Fanny et Jérémy se disent victimes d'un "acharnement "

Pékin Express 2022 (Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal) revient ce jeudi 7 avril 2022 sur M6, avec l'épisode 9 ! Il s'agit de la demi-finale, avant la finale à Dubaï le 14 avril prochain. Les binômes de l'émission animée par Stéphane Rotenberg qui sont encore dans la course sont Tarik et Ahmed, Lucas et Nicolas, mais aussi Fanny et Jérémy.

Eh oui, Axel le petit-fils et son grand-père Jean-Claude ont été éliminés de Pékin Express 2022 (et le papy a fait un malaise dans le même épisode déchirant). Il se trouve qu'Axel et Jean-Claude avaient une alliance avec les cousins Tarik et Ahmed et les frères belges Lucas et Nicolas. Un accord pour aller le plus loin possible. Ce qui a créé des tensions avec le couple formé par Fanny et Jérémy.

Les amoureux ont confié à Ouest France être "très déçus" par cette stratégie et ont assuré être victimes d'un "acharnement". "Nous n'avions pas compris qu'une alliance avait été créée. On s'est demandé quand elle avait été créée et comment ils avaient pu faire ça !" a expliqué Jérémy, "Dans Pékin Express, on ne crée pas d'alliance ! On est là pour gagner avec son binôme".

Avec une telle ambiance, les duos de Pékin Express 2022 sont-ils toujours en contact depuis la fin du tournage ou sont-ils en guerre ?

Les binômes de Pékin Express 2022 sont-ils toujours en contact ? Ils répondent

Malgré les tensions entre certains binômes, les candidats de Pékin Express 2022 sont apparemment toujours en contact. Fanny a précisé qu'ils ont un groupe sur WhatsApp : "Avec Sarah et Charlotte, on ne se lâche plus. Arlette et Caroline, nous allons bientôt les revoir. Ahmed et Tarik restent dans leur monde. On s'entend bien avec les frères en off".

Axel avait confirmé à TV Mag : "Nous avons un groupe WhatsApp et on communique beaucoup. J'ai envie de revoir tout le monde. On doit d'ailleurs aller en Belgique. J'ai aussi revu Charlotte à Madrid il y a un mois. On essaye de se voir avec Charlotte et Sarah mais c'est compliqué parce que je suis en deuxième année d'études de journalisme à Montpellier". Et lors d'une interview avec PRBK, Tarik et Ahmed nous ont aussi précisé qu'ils s'entendaient "super bien avec papy JC" mais aussi avec "les frères belges".

Mais Etienne, alias le médecin sosie d'Isabelle Balkany qui aura fait marrer les twittos, avait avoué au Parisien n'être resté en contact qu'avec son binôme : Vanessa. "C'est la seule avec qui je discute. Les autres candidats étaient un peu trop dans la compétition, donc nous n'avons pas vraiment accroché..." avait-il précisé.