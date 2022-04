Jean-Claude (Pékin Express 2022) victime d'un malaise : un médecin était présent pour intervenir, le candidat raconte

L'épisode 8 de Pékin Express 2022 (ou Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal) a été riche en émotion ! Nous vous proposons d'ailleurs d'en découvrir les meilleurs moments en tweets. Une séquence a particulièrement ému les téléspectateurs. Lors du trek, un candidat trainait un chameau, pendant que son coéquipier devait être assis sur l'animal, sans renverser le contenant d'un verre posé sur un plateau. Pendant cette épreuve, Jean-Claude et Axel ont eu une grosse frayeur : "papi", comme l'appelle son petit-fils, est tombé d'épuisement. Fanny et Jérémy, qui ont songé à abandonner, ont été très touchés par la scène.

"Je ne maitrisais plus rien"

"Je ne maitrisais plus rien, j'ai même eu très peur là parce que je ne maitrisais plus, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il y a quelque chose qui a lâché et j'ai eu très peur, je n'avais pas envie de rester là" raconte Jean-Claude à Télé Loisirs, avant qu'Axel, qui a pris la décision d'arrêter l'épreuve, explique ce choix : "On était venus pour s'amuser, je ne voulais pas qu'on prenne de risques donc c'est moi qui dit 'on arrête'". Les deux candidats, qui ont été éliminés à la fin de cet épisode de Pékin Express 2022, révèlent qu'un médecin a dû intervenir, et qu'ils ont tout de suite senti que leur aventure touchait à sa fin.

"S'il faut repartir on repart !"

"Franchement, on avait un médecin qui était super, très proche de nous en permanence. Je sens qu'à cause de ça c'était fini, même si on a pu continuer, je sais qu'Axel était dans la retenue, inconsciemment c'était fini. J'avais déjà eu un coup de chaud sur la voie ferrée. Ils m'ont amené sur le quai d'une gare et on s'est vraiment occupés de moi" déclare Jean-Claude, soutenu par son petit-fils : "Pour moi c'était le destin, on devait s'arrêter là ! On savait qu'on ne pouvait pas faire plus".

Mais le grand-père semble déçu de cette fin de course et semble prêt à en découdre à nouveau. "Pour moi, on aurait pu perdre plus dignement ! Mais j'ai surmonté tout ça, s'il faut repartir on repart !" affirme-t-il.