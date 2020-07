Rachel Legrain Trapani et Valentin Leonard parents, il annonce la naissance de leur fils

Quelques jours après la naissance de Milo, le petit garçon d'Hillary et Giovanny Bonamy, le 1er juillet dernier, c'est au tour de Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard d'accueillir ce mardi 7 juillet leur premier enfant ensemble, un petit garçon prénommé Andrea. C'est l'ancien candidat des Marseillais South America, des Marseillais VS Le reste du monde 2 et de Moundir et les apprentis aventuriers qui a annoncé la bonne nouvelle ce mercredi 8 juillet sur Instagram : "Ce mardi 07 juillet 2020 restera gravé comme le plus beau jour de ma vie. La naissance de notre fils Andrea Leonard. Il est en parfaite santé, pèse 3,4kg et nous remplit de joie et de bonheur."

Rachel Legrain Trapani et Valentin Leonard parents d'un petit garçon

Un accouchement plein d'émotion, comme l'ex de Jessy Errero l'a confié : "Tu m'auras fait pleurer comme un bébé avant même ton arrivée. Bravo à toi mon amour @racheltrapani tu as été courageuse du début jusqu'à la fin. Tu es et tu seras de nouveau une maman parfaite. On t'aime mon fils". Une belle déclaration à laquelle l'ancienne Miss, déjà maman d'un petit Gianni, né en décembre 2013 de son union avec le footballeur Aurélien Capoue, a ajouté : "On forme une belle équipe surtout, je vous aime". C'est en janvier dernier que l'ex de Benjamin Pavard annonçait sa grossesse, avant de révéler le sexe du bébé quelques semaines plus tard.

Le couple a reçu les félicitations de nombreuses personnes issues de la télé-réalité dont Hillary, Stéphanie Durant, Adixia, mais aussi d'anciennes Miss comme Malika Ménard, Delphine Wespiserd.