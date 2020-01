Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard bientôt parents : l'ex-Miss France est enceinte

Après Hillary, Mélanie Dedigama, Barbara Lune ou encore Julie Ricci, c'est au tour de Rachel Legrain-Trapani d'être enceinte ! C'est son chéri, Valentin Léonard, qui a annoncé la bonne nouvelle ce vendredi 10 janvier 2020 sur Instagram. Partageant une photo d'eux deux avec les T-shirts "Mom" et "Dad", il écrit : "C'est le moment de vous annoncer cette merveilleuse nouvelle qui nous remplit de bonheur depuis maintenant plus de 3 mois. Rachel et moi attendons l'arrivée de notre petit bébé dans quelques mois".

Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard bientôt parents

Un bébé qui le remplit déjà de bonheur : "La plus belle des choses qui puisse arriver dans une vie, je vais bientôt être papa et suis aujourd'hui le plus heureux du monde. Une nouvelle vie qui se prépare, une vie de famille avec la femme que j'aime plus que tout. Nous sommes remplis de joie, d'émotion et de bonheur. Cette année 2020 ne peut commencer de la plus belle des manières.", écrit l'ex de Jessica Errero.

S'il s'agit d'un premier enfant pour lui, l'ex-reine de beauté est déjà maman d'un petit Gianni, né en décembre 2013, suite à son mariage avec le footballeur Aurélien Capoue. "Je me lance de nouveau dans la folle aventure de la maternité tout simplement parce que c'est toi. Toi qui me donnes l'envie de redevenir maman, toi qui me combles de bonheur et d'amour chaque jour, toi qui es déjà un super beau papa et qui seras un merveilleux papa, toi que j'aime tout simplement", écrit-elle de son côté.

L'ex-Miss France est enceinte de son 2e enfant

Peu de temps après sa rupture avec Benjamin Pavard début 2019, l'ancienne Miss France se mettait en couple avec Valentin Leonard, mannequin et influencer que l'on avait rencontré dans Les Marseillais. Plus amoureux que jamais, ils officialisaient leur relation le 29 août dernier. "On s'est rencontré en Espagne. Enfin, on s'était vu à un événement, mais on n'avait pas discuté ensemble. Après, on a discuté sur les réseaux sociaux et puis, elle est venue me rejoindre en Espagne.", expliquait le désormais futur papa.