Rachel Legrain-Trapani enceinte de Valentin Léonard : ils dévoilent le sexe de leur bébé

Six mois après sa rupture avec Benjamin Pavard, Rachel Legrain-Trapani a retrouvé l'amour dans les bras de Valentin Léonard, connu pour ses participations Marseillais South America, Marseillais VS Le reste du monde 2 et à Moundir et les apprentis aventuriers. Miss France 2007 et son chéri ont officialisé leur relation en août 2019... avant d'annoncer qu'ils attendant un enfant ensemble en janvier 2020. Rachel Legrain-Trapani est déjà maman petit Gianni, né en décembre 2013 de son union avec le footballeur Aurélien Capoue.

Rachel Legrain-Trapani est enceinte de...

Si nos calculs sont bons, l'ex-reine de beauté devrait accoucher aux alentours du mois de juillet. En attendant le jour J, Rachel Legrain-Trapani a dévoilé le sexe de son bébé sur Instagram : "Ça sera donc un petit gars... Quelle journée riche en émotions! Je remercie tous nos proches d'avoir été présents, nous avons tellement de chance d'être aussi bien entourés", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle, de son petit garçon Gianni et de son petit ami Valentin Léonard.