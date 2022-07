Pékin Express, duos de choc : Valentin Léonard jugé insupportable, il réagit, "j'en suis tout à fait conscient"

Le candidat répond aux critiques

Toutes ces critiques ne sont pas passées inaperçues aux yeux de l'ex de Jessica Errero. "C'est pas facile de se voir dans la difficulté et de se disputer. Je suis souvent dans l'extrême en termes d'émotions car trop compétiteur. Sur le moment présent, on ne se rend pas vraiment compte de nos propres réactions. Avec du recul, c'est pas facile à voir. J'ai un (très) mauvais caractère dès qu'il s'agit de compétition et j'en suis tout à fait conscient", avoue-t-il d'abord en story, avant d'expliquer : "on a décidé de défendre une association qui, pour moi, représentait beaucoup à mes yeux et m'a rappelé beaucoup de souvenirs de mon enfance. On a donné le maximum. J'ai de la chance d'avoir une partenaire comme toi", conclut celui qui a clashé Les Marseillais vs Le Reste du Monde.