Denitsa Ikonomova réagit à son départ de Danse avec les stars 2022 : "le destin en a décidé autrement"

La semaine dernière, Le Parisien a dévoilé le tout nouveau jury de Danse avec les stars 2022, et surprise, Denitsa Ikonomova n'en fait pas partie ! "On lui a proposé de revenir sur le parquet mais son emploi du temps ne le lui permet pas. Elle prépare la chorégraphie d'un gros film à la rentrée, et travaille sur un autre long-métrage", a révélé Frédéric Pedraza, directeur adjoint de TF1 Production, qui fabrique le show pour BBC Studios France. Mais que les fans se rassurent, on devrait quand même avoir l'occasion de d'apercevoir la danseuse aux 4 victoires durant la saison : "Elle reviendra autour d'un événement dans l'émission" a affirmé le producteur.

Denitsa n'est pas la seule à quitter son fauteuil de jurée, Jean-Paul Gaultier ne sera pas non plus de la partie. Ils seront tous les deux remplacés par Bilal Hassani et la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot. Le choix du chanteur divise d'ailleurs particulièrement les fans.

"Cette émission a changé ma vie"

Ce samedi 23 juillet 2022, Denitsa Ikonomova a réagi à son absence de cette 12e saison de DALS sur Instagram. "C'est avec le coeur serré que je vous confirme que je ne ferai malheureusement pas partie de la saison 12 de Danse avec les Stars 😔 Cette émission a changé ma vie et je suis très reconnaissante à toute la production de TF1 de m'avoir donné ma chance pour montrer ce dont j'étais capable. Je me suis épanouie pendant 8 merveilleuses saisons en tant que danseuse, coach et chorégraphe avec 8 personnes incroyables" explique la gagnante de Mask Singer 2022.

"J'aurais adoré revivre cette expérience"

Très nostalgique, elle a ensuite tenu à remercier les téléspectateurs et a affirmé qu'elle aurait aimé continuer l'aventure : "Tant de belles rencontres dont celle avec VOUS le public. J'en profite pour vous remercier encore une fois pour votre soutien inconditionnel, vos gentils mots et attentions toujours délicates qui me touchent énormément. Cela m'a donné beaucoup de confiance en moi et la force nécessaire pour relever les challenges que la vie m'a lancés, dont celui de devenir jurée de DALS pour ma neuvième saison. J'aurais adoré revivre cette expérience, mais le destin en a décidé autrement..."